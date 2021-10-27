Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı görev tanımı nedir, Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı ne iş yapar, Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Tanımı;

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç(kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile, çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan kişidir.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların (normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların ; Tüm gelişim alanlarının değerlendirmek,

b)Gelişim değerlendirmesine bağlı olarak bireysel, küçük grup veya büyük gruplara yönelik eğitim hedeflerini belirlemek,

c)Eğitim programlarını hazırlamak,

d)İzlenen çocuk veya çocukların ilgi ve gereksinimlerini karşılayabilecek, uygun çevre düzenlemeleri yapmak,

e)Çocuk veya çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik eğitim programlarını, uygun teknik ve yöntemler kullanarak uygulamak,

f)Çocukların değişen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla, gelişimlerini belirli aralıklarla izlemek,

g)Ailelere çocuklarının gelişimi, eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,

h)Eğitim programlarını denetlemek ve değerlendirmek,

i)Örgün eğitim içinde çeşitli düzeylerde çocuk gelişimi ve eğitimcileri yetiştirmek,

j)İlgili alanlarda çalışan kişilere hizmetiçi eğitim vermek,

k)Bilimsel çalışmalar yapmak,

l)Eğitim materyallerini tasarlamak, yapmak, geliştirmek,

m)Medyada, çocuklara yönelik programlar hazırlamak, danışmanlık çalışmaları yapmak,

n)Çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme ve danışmanlık çalışmaları yapmak,

o)İlgili kurum ve kuruluşlarda yönetim görevini yürütmek,

p)İlgili disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

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Meslek Birim Grubu :

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Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2269.01 olarak belirlenmiştir



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