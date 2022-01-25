Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) Maaşları

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) maaşı ortalama olarak aylık 14125_TL'dir. En düşük Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) maaşı 7250_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2269.11

Meslek Adı :

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütme ve her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlama ve uygulama çalışmalarını yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak, testlerin sonucuna uygun çalışmalar yapmak ve sonuçları raporlaştırmak,

b) Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz önünde bulundurarak eğitim programları hazırlamak,

c) Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için diğer meslek elemanları ile işbirliği yaparak hazırlanacak özel eğitim programlarını uygulamak,

ç) Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması, toplum içinde yaşama kurallarının öğretilmesi konularında mesleki çalışmalarda bulunmak,

d) İlgili sağlık personeli ile birlikte çocukların gelişimlerini izlemek ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak ve raporlaştırmak,

e) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek.

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