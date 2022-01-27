Çocuk Gelişimi Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çocuk Gelişimi Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çocuk Gelişimi Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çocuk Gelişimi Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Gelişimi Uzmanı Maaşları

Çocuk Gelişimi Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 14500_TL'dir. En düşük Çocuk Gelişimi Uzmanı maaşı 7500_TL, En yüksek ise 21500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Gelişimi Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2342.03

Meslek Adı :

Çocuk Gelişimi Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Okul Öncesi Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim programları hazırlayan ve uygulayan; ana-babalara çocuklarına ilişkin sorunlarında yol gösterme ve rehberlik çalışmaları düzenleme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Gelişimi Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında ailelere bilgi vermek,

b) Organizasyon ve plan yapmak ve uygulamak ,

c) Mesleğiyle ilgili programlama yapmak,

d) Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak,

e) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,

f) Çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmek,

g) Çocuğun insan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek,

h) Çocuğun sosyal gelişimi desteklemek,

i) Çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek,

j) Çocuğun Psiko-motor gelişimini desteklemek,

k) Çocuğun Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak,

l) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,

m) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimine yardımcı olmak, empatiye önem vermek,

n) Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak,

o) Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek,

p) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek,

q) Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak,

r) Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek,

s) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,

t) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmak,

u) Drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapmak,

v) Özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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