Çocuk Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çocuk Giyim Modelisti maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çocuk Giyim Modelisti iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çocuk Giyim Modelisti iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Çocuk Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çocuk Giyim Modelisti görev tanımı nedir, Çocuk Giyim Modelisti ne iş yapar, Çocuk Giyim Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Giyim Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Giyim Modelisti Tanımı;

__

Çocuk Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Giyim Modelisti Maaşları

Çocuk Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Çocuk Giyim Modelisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Giyim Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Çocuk Giyim Modelisti İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.30

Meslek Adı :

Çocuk Giyim Modelisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk giyimine ait her türlü giysi modelinin ve numunesinin kalıplarını hazırlama, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapma, model makineciyi yönlendirme ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Giyim Modelisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a ) İş planı yapmak,

b) Model analizi yapmak,

c) Farklı yöntemlerle elle veya bilgisayar ortamında kalıp hazırlamak,

d) Temel kalıp üzerine model uygulamak,

e) Şablon hazırlamak,

f) Kalıp kontrolü yapmak,

g) Kalıpları serilemek,

h) Pastal çizimi yapmak,

i) Dikim talimatı hazırlamak, j) Model dikimi yaptırmak,

k) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çocuk Giyim Modelisti maaşlarına ek olarak sizlerde Çocuk Giyim Modelisti mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Regulacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Teğelci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Teğelci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Şemsiye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Şemsiye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Kehribar Balı Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Kehribar Balı Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Soylu Erki Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Soylu Erki Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Aralık Oyunu Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Aralık Oyunu Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Tevessü Nedir, Kısaca Ne Demek? TDK'ye göre Tevessü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!