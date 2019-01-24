Çocuk hakları durakta anlatılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan "Çocuk hakları durağı"nda kendi haklarıyla ilgili yetişkinlere bilgi veriyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, ülke genelinde çocuklara haklarını anlatmak, savunmak, özellikle özel günlerde faaliyetler düzenleyerek çocukların da bir şeyler yapabileceğini, seslerini duyurabileceğini göstermek amacıyla Bademlik Mahallesindeki bir durak, çocuk haklarını anlatan afiş ve görsellerle donatıldı.

"Çocuk hakları durağı" adı verilen durağı zaman zaman ziyaret eden çocuklar, burada minibüs bekleyen yetişkinlere çocuk hakları konusunda bilgiler veriyor.

- "Çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla durağı yaptık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Komitesi Yetişkin Temsilcisi Erdal Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvenceleri olduğunu söyledi.

Çocuk haklarını kökleştirmenin bir toplumun geleceği için yapılan en iyi yatırım olduğunu belirten Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu konuya çok önem verdiğini ifade etti.

Her ilde çocuk hakları komiteleri kurulduğunu anlatan Tekin, "Biz de bu nedenle çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 'Çocuk hakları durağı" yaptık. Bu çalışma ile çocuk haklarının bilinirliliğini arttırmış olacağız. Durak tüm halka hizmet etmektedir." diye konuştu.

Çocuk Hakları İl Komite Başkanı Nur Nigar Özkan ise farkındalık oluşturmak amacıyla zaman zaman durağa gelerek yetişkinlere çocuk hakları konusunda bilgiler verdiklerini ifade etti.

Yaptıkları bu çalışmalar ile artık çocuklara olan bakış açısının değiştiğine inandığına değinen Özkan, durağı gören birçok vatandaşın da şaşırdığını söyledi.

- "Çok şaşırdım"

Vatandaşlardan Murat Baltalı da, "Çocuk hakları durağı"nı gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti.

Sürekli bu durakta minibüs beklediğini belirten Baltalı, bazı günlerde çocukların durağa gelerek kendilerine bilgiler verdiğini anlattı.

Çocuk haklarına tüm dünyada önem gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Baltalı, "Bu uygulamanın tüm ülke genelinde yayılması gerekiyor. Artık biz çocuklara karşı yapılan şiddet olaylarını duymak istemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA