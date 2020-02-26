Çocuk hakları durakta öğrenilecek

Karabük Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla "Çocuk Hakları Durağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından, çocuk haklarını savunmak, toplumu konuyla ilgili bilinçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Onlardan biri de, Karabük Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen "Çocuk Hakları Durağı" oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Çocuk Hakları İl Komitesinde 264 gencin yer aldığını belirterek, "Bu fikir bu komiteden çıktı, bizlerden toplumu bilinçlendirme ve çocuk haklarına daha fazla dikkat çekme adına şehrimizdeki duraklardan birinin çocuk hakları durağı olmasını istediler, bizde bu konuyu Belediye Başkan Yardımcımız aracılığıyla Başkanımıza ilettik. Belediye Başkanımız çok duyarlı davrandılar ve Yenişehir Okullar Bölgesinden başlayabileceğimizi ifade ettiler, bizde projemize buradan start verdik" dedi.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ise a çocukları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve çocuk haklarına dikkat çekmek için "Çocuk Hakları Durağı'nın açılışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu duraklar sayesinde birkaç çocuğu dahi bilinçlendirebilirlerse kendileri için kazanç olduğunu söyledi.

Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, açılışının gerçekleştirdikleri Çocuk Hakları Durağı ile herkesin daha çok dikkatini çekebileceklerini ve böylelikle herkesi bilinçlendirebileceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA