Çocuk Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çocuk Hemşiresi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çocuk Hemşiresi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çocuk Hemşiresi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çocuk Hemşiresi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çocuk Hemşiresi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Hemşiresi Maaşları

Çocuk Hemşiresi maaşı ortalama olarak aylık 12250_TL'dir. En düşük Çocuk Hemşiresi maaşı 9500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Hemşiresi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2221.28

Meslek Adı :

Çocuk Hemşiresi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk hastalar için gerekli hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaları servise kabul etmek, servisin işleyişi ve kuralları hakkında bilgilendirmek,

b) Hastanın kliniğe yatış işlemlerini yapmak, tedavi defterine kaydını yaparak ilaç kartı hazırlamak,

c) Mayı pumpları ve doz ayarlamalarını yapmak, her saat başı mayileri kontrol etmek, aldığı, kalan ve çıkan sıvıları kaydetmek,

d) Oral ilaçları hazırlamak, oral ve damar yolundan alınan ilaçları tedavi saatlerine göre vermek,

e) Hastaların ANS-TA (Ateş, Nabız, Solunum-Tansiyon) takiplerini yapmak, hemşire gözlem kartına işlemek,

f) Hastanın solunum, dolaşım, beslenme ve boşaltım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve devamında mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kullanmak,

g) Yemek kontrolü yapmak, yiyemeyen hastalara yardımcı olmak, beden temizliğini yapmak,

h) Hastanın temizlik kurallarına uymasını sağlamak,

i) Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uymak ve uyulmasını sağlamak, kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlamak,

j) Enfeksiyon kontrol önlemlerini almak,uygulamak ve kontrol etmek,

k) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini kullanılmasını ve saklanmasını sağlamak,

l) Hasta ile ilgili numuneleri almak, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,

m) Hastaya yapılacak tetkiklerin uygun şekilde yapılmasını sağlamak

n) Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını yapmak,

o) Bakımından sorumlu olduğu hastalar hakkında doktorlara rapor vermek,

p) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,

q) Taburcu olan hastalara veya ailelerine evde uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek,

r) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,

s) Hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak,

t) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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