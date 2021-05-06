Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.65



Meslek Adı : Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar mesleği için “8121.22” kod olarak kullanılır iken Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi mesleği için “7412.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Meslek Kodu “2212.65” olarak belirlenmiştir.