Çocuk istismarcı olduğu iddia edilen şahısın evine silahlı saldırı! İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve tutuklanan yabancı uyruklu kişinin yaşadığı ev kurşuna dizildi. Motosikletle sokağa gelen iki gizemli kişi, evin pencerelerine ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştılar.

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Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Öne sürülen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyruklu kişilerden biri, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. MAHALLE SAKİNLERİ AYAĞA KALKTI! Olayın duyulması ardından mahalle sakinleri tepkisiz kalamadı, vatandaşların polise ihbar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen ekipler, evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıs "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. TACİZCİNİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI! Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı eve gece Saat 02.00 sularında motosikletli ve kimliği tespit edilemeyen iki kişi kurşun yağdırdı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine sokağa sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu. çocuk istismarıtacizpolis