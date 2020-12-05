Çocuk istismarına karşı bakanlık devrede: İç çamaşırları çocuk bedeni üzerinde reklam edilemeyecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

BEDENLERİN TEŞHİRİ SEBEBİYLE ÇOCUK İSTİSMARI

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzü belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

