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Çocuk istismarına karşı bakanlık devrede: İç çamaşırları çocuk bedeni üzerinde reklam edilemeyecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilen çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedenlerinde seriglendiği online alışveriş sitesinin reklamları, Ticaret Bakanlığı tarafından durduruldu.

Çocuk istismarına karşı bakanlık devrede: İç çamaşırları çocuk bedeni üzerinde reklam edilemeyecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

BEDENLERİN TEŞHİRİ SEBEBİYLE ÇOCUK İSTİSMARI 

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzü belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.
 

Berna Akkaya
Editör


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