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Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.66
 
Meslek Adı : Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Tıp Doktorları
 
Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri mesleği için “8114.07” kod olarak kullanılır iken Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri mesleği için “3142.56” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.66” olarak belirlenmiştir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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