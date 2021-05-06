Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.66



Meslek Adı : Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri mesleği için “8114.07” kod olarak kullanılır iken Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri mesleği için “3142.56” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.66” olarak belirlenmiştir.