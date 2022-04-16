Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri ne iş yapar, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Tanımı;

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Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşları

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5311.04

Meslek Adı :

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk siteleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitim, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Korunmaya muhtaç olan çocukların eğitimleri ile ilgilenmek,

b) Yemek ve uyku saatlerini belirlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak,

c) Muhtaç çocuklara gerekli psikolojik desteği sağlamak,

d) İlgili kurumun temizliği ile ilgili sorumluluk almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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