Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5311.04



Meslek Adı : Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları



Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar



Meslek Grubu : Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları



Meslek Birim Grubu : Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk siteleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitim, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Korunmaya muhtaç olan çocukların eğitimleri ile ilgilenmek,

b) Yemek ve uyku saatlerini belirlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak,

c) Muhtaç çocuklara gerekli psikolojik desteği sağlamak,

d) İlgili kurumun temizliği ile ilgili sorumluluk almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri mesleği için “7313.02” kod olarak kullanılır iken Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı mesleği için “5242.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “5311.04” olarak belirlenmiştir.