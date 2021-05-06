Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.67



Meslek Adı : Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) mesleği için “7523.39” kod olarak kullanılır iken Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu “2212.67” olarak belirlenmiştir.