Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 2212.67
Meslek Adı : Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Tıp Doktorları
Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) mesleği için “7523.39” kod olarak kullanılır iken Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu “2212.67” olarak belirlenmiştir.