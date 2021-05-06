Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.69



Meslek Adı : Çocuk Nefrolojisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Çocuk hastalarda, böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk Nefrolojisi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuklarda, böbrek hastalığı veya şüphesi ile kendisine başvuran hastanın şikayetlerini, özgeçmişini, soygeçmişini vb. almak, fiziki muayenesini yapmak,

b) Hastalığın kesin teşhisi için üre ve kreatin testlerini, idrar analizlerini, 24 saatlik kan basıncının izlenmesini, ilgili kan tahlillerini ve gerektiğinde böbrek biyopsisi, anjiyografisi ve anjiyoplastini yaptırmak,

c) Hastanın şikayetleri, muayene bulguları, tahlil-test, biyopsi vb.sonuçlarına göre tanı koymak,

d) Hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, kronik böbrek hastalıkları, son dönem böbrek yetmezliği ve böbrek taşları için uygun tedavi yöntemlerini belirlemek ve uygulamak,

e) Cerrahi müdahale sonrası hastaların takibini, gerekli kontrol ve testlerini yapmak,

f) Gerektiğinde hastanın tedavisi için ilgili diğer hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

g) Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda diyaliz işlemini planlamak, gerçekleştirilmesini sağlamak,

h) Böbrek nakli gerektiren durumlarda hastanın nakle uygun olup olmadığını değerlendirmek, uygun vericinin bulunmasına yardımcı olmak ve nakil işlemine onay vermek,

i) Böbrek nakli yapılan hastanın sağlık durumunu takip ve kontrol etmek,

j) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi yöntemleri, riskleri ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak,

k) Tedavisi süren hastalarda gerektiğinde tedavi değişikliği yapmak,

l) Hastane içinde veya dışında gerektiğinde ilk yardım müdahalesinde bulunmak,

m) Sık görülen böbrek hastalıkları ve riskleri konusunda toplumu bilgilendirme çalışmalarına katılmak,

n) Tıbbı etik kurallara uymak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip etmek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı mesleği için “7233.52” kod olarak kullanılır iken Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı) mesleği için “2643.54” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.69” olarak belirlenmiştir.