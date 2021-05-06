Çocuk Nörolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.70



Meslek Adı : Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Çocuk hastalarda, beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk Nörolojisi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın fiziki ve nörolojik muayenesini yapmak,

c) Nörolojik hastalıkların teşhisine yönelik gerekli (radyolojik, biyokimyasal, Elektrofizyolojik, EEG, EMG, Polisomnografi, vb.) tetkikleri istemek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,

e) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,

f) Beyin damar hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

g) Beyin kanaması ve tıkanıklıklarının ( İnme vb.) teşhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak,

h) Parkinson hastalığı vb. nörolojik hastalıkları incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

i) Kas hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

j) Demiyelinizan hastalıkları ( Örnek: Multipıl Skleroz) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

k) Epilepsi hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak

l) Baş ağrılarını ( Ör: Migren) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

m) Demans hastalarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

n) Periferik sinir hastalıklarını ( Örnek: Polinöropatiler, huzursuz bacak sendromu, periferik fasial paralizi) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak

o) Serebral vaskülit hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak

p) Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavilerine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak,

q) Nöroloji hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,

r) Hastalığın seyrine göre hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,

s) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

t) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek,kongre,sempozyum vb. gibi aktivitelere katılmak,

u) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni mesleği için “3113.08” kod olarak kullanılır iken Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni mesleği için “2320.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.70” olarak belirlenmiştir.