Çocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildi

İlk olarak Esenler Mahallesi’ne yapılan “Çocuk Oyunları Sokağı” Projesi uygun görülen mahallelerde yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Pendik Belediyesi, Çocuk Oyunları Sokağı’nın ikincisini Şeyhli Mahallesi’ne yaptı.

TRAFİĞE KAPALI ÇOCUKLARA ÖZEL SOKAK YAPILDI

Şeyhli Düğün Sokak Parkı’na entegre olarak yapılan sokakta klasik çocuk oyunlarının resmi ve zemine farklı temalar çizildi. Bu sayede çocuklar oynarken sayıları, harfleri öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca çocukların bisiklet kullanmaları için sokağın çevresine bisiklet yolu yapıldı. Çevre düzenlemesi biten Şeyhli Çocuk Oyunları Sokağı, diğer tüm çocuk sokakları gibi tamamen trafiğe kapatıldı.