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Çocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildi

Çocuk Oyunları Sokağı’nın ilkini Esenler Mahallesi’nde yapan Pendik Belediyesi ikinci oyun sokağını Şeyhli Mahallesi’nde tamamlayarak hizmete sundu. Alan zeminine Esenler Çocuk Sokağı’ndan farklı temalar çizildi.

Çocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildi

İlk olarak Esenler Mahallesi’ne yapılan “Çocuk Oyunları Sokağı” Projesi uygun görülen mahallelerde yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Pendik Belediyesi, Çocuk Oyunları Sokağı’nın ikincisini Şeyhli Mahallesi’ne yaptı.

TRAFİĞE KAPALI ÇOCUKLARA ÖZEL SOKAK YAPILDI

Şeyhli Düğün Sokak Parkı’na entegre olarak yapılan sokakta klasik çocuk oyunlarının resmi ve zemine farklı temalar çizildi. Bu sayede çocuklar oynarken sayıları, harfleri öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca çocukların bisiklet kullanmaları için sokağın çevresine bisiklet yolu yapıldı. Çevre düzenlemesi biten Şeyhli Çocuk Oyunları Sokağı, diğer tüm çocuk sokakları gibi tamamen trafiğe kapatıldı.

Çocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildiÇocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildiÇocuk Oyunları Sokağı Projesi Şeyhli’de gerçekleştirildi

 

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