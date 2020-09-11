Çocuk parkında gezen çıplak halde gezen adam görenleri hayrete düşürdü!

Sivas'ta akli dengesinin bozuk olan madde bağımlısı bir kişinin çocukların oyun oynadığı parklarda soyunması görenleri şaşırttı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken çocuklarını parklara yollayamayan mahalleli ise bu durumla ilgili yetkililerden yardım istedi.