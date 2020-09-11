Çocuk parkında gezen çıplak halde gezen adam görenleri hayrete düşürdü!
Sivas'ta akli dengesinin bozuk olan madde bağımlısı bir kişinin çocukların oyun oynadığı parklarda soyunması görenleri şaşırttı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken çocuklarını parklara yollayamayan mahalleli ise bu durumla ilgili yetkililerden yardım istedi.
Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşanan olayda parklara gelip soyunan akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen bir adam, mahalleliyi bezdirdi. Çocuklarını oyun oynamak için parklara yollayamayan mahalle halkı, çıplak adamın görüldüğü parklardan geçerken bile tedirginlik yaşadıklarını söyleyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Adamın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.
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