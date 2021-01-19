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  3. Çocuk parkında korkunç cinayet! Vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu

Çocuk parkında korkunç cinayet! Vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu

Adana'da sabah sporu yaptıkları sırada çocuk parkında birisinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirlemesinin ardından morga kaldırıldı.

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19 Ocak 2021 Salı 09:50
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