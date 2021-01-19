Çocuk parkında korkunç cinayet! Vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu
Adana'da sabah sporu yaptıkları sırada çocuk parkında birisinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirlemesinin ardından morga kaldırıldı.
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