Çocuk parkları 24 saat gözetim altında olacak

BURSA Büyükşehir Belediyesi, adli olayların önüne geçebilmek amacıyla, çocuk parklarını 24 saat gözetim altında tutacak kamerayla izleme sistemini devreye aldı. Halen 3 parkta başlatılan uygulama kısa zamanda tüm parklara yayılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarafından özellikle son yıllarda yaşanan çocuk kaçırma olaylarının artması üzerine çocukların yoğun olarak zaman geçirdikleri park ve bahçelere kamerayla izleme sistemlerini kurmaya başladı. İlk etapta Hüdavendigar Kent Parkı, Botanik Park ve Kültürpark'ta hayata geçirilen uygulama ile çocuk parkları 24 saat boyunca kameralarla takip ediliyor. Yerli ve milli yazılım kullanılarak hayata geçirilen çalışmada, izlemenin yanı sıra güvenlik noktası ile karşılıklı görüşme imkanı da sağlanıyor. Herhangi bir olumsuzlukta kameranın monte edildiği direk üzerindeki butona basılması halinde güvenlik noktasına uyarı geliyor ve anında bölgeye güvenlik birimleri sevk ediliyor.

DAHA GÜVENLİ BURSA İÇİN

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sistemin pilot olarak 3 parkta uygulandığını ve kısa zamanda tüm çocuk parklarının çok daha güvenli hale getirileceğini söyledi. Huzur ve güvenle yaşanılabilecek bir şehrin inşası için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Parklarımız kameralarla sürekli izleniyor. Bir sorun halinde butona basılıp, yardım istenebileceği gibi güvenlik ekiplerimiz kameralarda gördükleri olumsuzlar karşısında da anında müdahale edebilecekler. Artık anneler çocuklarıyla parklarımızla huzur ve güven içinde vakit geçirebilecekler" dedi.

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DHA