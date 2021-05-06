Çocuk Radyolojisi Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2212.71



Meslek Adı : Çocuk Radyolojisi Uzmanı



Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Tıp Doktorları



Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Çocuk vücudundaki hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyolojik işlemleri yapan ve değerlendiren uzman hekimdir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çocuk Radyolojisi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Floroskopi cihazını kullanarak el, ayak, kafa, akciğer, filmlerini çekmek,

b) Yemek borusu, mide, bağırsak tetkiklerini, işeme sistoüretrografisi, histilografi, intravenöz ürografi, te-tüp klonjiyografilerini yapmak,

c) Ultasonografi cihazını kullanarak hastalıkları ve anormallikleri görüntülemek ve teşhis etmek,

d) Konvansiyonel radyolojik incelemeleri yapmak ve değerlendirmek,

e) Manyetik rezonans görüntüleme incelemelerini yapmak ve değerlendirmek,yönlendirmek,

f) Bilgisayarlı tomografi görüntüleme incelemelerini yapmak ve değerlendirmek,yönlendirmek,

g) Mamografik görüntüleme incelemelerini yapmak ve değerlendirmek , yönlendirmek,

h) Girişimsel radyoloji ile ilgili apse,kist,vb. oluşumların boşaltılması işlemlerinin yapmak,

i) Anjiyografik incelemeleri arkus aorta yapmak,değerlendirmek,

j) Radyasyonun hasta, çevre, kendisi için optimum düzeyde, iyonlaştırma radyasyonun minimum düzeyde tutulması için önlemler almak ,

k) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

l) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum vb. aktivitelere katılmak,

m) Kendi denetiminde görev yapan sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Radyolojisi Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi mesleği için “2310.55” kod olarak kullanılır iken Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni mesleği için “3151.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çocuk Radyolojisi Uzmanı Meslek Kodu “2212.71” olarak belirlenmiştir.