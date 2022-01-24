Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.16

Meslek Adı :

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğumdan itibaren 0-16 yaş grubu çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak,

c) Tanıya yönelik olarak tomoğrafi, manyetik rezonans, ultrason,röntgen, kan, idrar vb. Gibi testlerin yapılmasını istemek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek,

e) Yeni doğan bebeklerin metabolik hastalıkları ile ilgili tarama testlerinin yapılmasını sağlamak,

f) Çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak,

g) Çocukluk yaşlarında görülen havale gibi nörolojik sorunların , kas hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapmak,

h) Çocukluk çağı romatizma hastalıkları ve vaskülitlere yönelik teşhis ve tedavi uygulamak,

i) Çocuklarda görülen davranış bozuklukları,yemek yeme problemleri,gece altını ıslatma gibi sorunların teşhis ve tedavilerini yapmak,

j) Hormon ,büyüme ve bağışıklık sistemi bozukluklarının teşhis ve tedavisini yapmak,

k) Çocuklarda görülen alerjik rinit,bronşal astıma,besin ve deri alerjileri gibi tüm alerjik hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmak,

l) Çocukluk çağı kalp hastalıklarından kuşku duyulan hastaları ilgili bölüme yönlendirmek

m) Çocuklarda görülen sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmak,

n) 0-16 yaş grubunda ortaya çıkan cerrahi hastalıkların tedavi edilmelerini sağlamak,

o) Aşılama takvimli düzenlemek,aşı takvimini kontrol ederek eksik aşılarının yapılmasını sağlamak,

p) Çocukların doğumdan itibaren ideal ölçülerde büyüme ve gelişmelerinin takibini yapmak,

q) Gerekli durumlarda ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

r) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında ,çocuklara ve ailelerine yönelik olarak gerek

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