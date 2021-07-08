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Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan skandalda, çocuk sahibi olmaya uygun olmadığı gerekçesiyle, yüzlerce insan kısırlaştırıldı. Kaliforniya eyaleti, hayatıyla oynanan kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

Kaliforniya'da kısırlaştırılan binlerce kişiye tazminat ödemesine ilişkin karar, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildi. Vali Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca; Kaliforniya, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan "kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet" olacak.

Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

İNSANLIK DIŞI ZORLA KISIRLAŞTIRMA UYGULAMALARI

Kaliforniya'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken, resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor. Karar kapsamında, cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödeneceği kaydedilirken, ABD'li insan hakları aktivistleri, tazminattan kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.

Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

KUSURLU GÖRÜLEN İNSANLAR KISIRLAŞTIRILDI

Eyalette 2014'te çıkan yasaya göre, cezaevlerinde doğum kontrol amacıyla kısırlaştırma uygulamaları yasaklanırken; "zorunlu sağlık gerekçeleriyle" kısırlaştırmaya devam edilmişti.

Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

Öjenik Hareketi (eugenics movement) 1930'lu yıllarda zirve yaparken; taraftarları, zihinsel hastalıkları, fiziksel engelleri ve diğer istenmeyen özellikleri olan kişileri kısırlaştırmayla daha üstün bir insan ırkını elde edilebileceğine inanıyordu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çocuk sahibi olmaya uygun değil diyerek, yüzlerce insanın hayatıyla oynadılar | Kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödenecek

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