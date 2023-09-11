Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Çocuk Şenliği" hafta sonu kentin iki farklı noktasında devam etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, birbirinden renkli ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer aldığı Çocuk Şenliğine ev sahipliği yapıyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde hem minikler hem de aileleri doyasıya eğlendi. Hafta sonu iki farklı noktada düzenlenen Çocuk Şenliği büyük ilgi görürken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybekte miniklerin eğlenceli anlarına ortak oldu. Ataköy mahallesi ve Uydukent Masal Parkı'nda düzenlenen programda yarışmalar, oyunlar ve birbirinden lezzetli ikramlar yapıldı. Başkan Zeybek'te şenliğin sevimli ziyaretçilerini yalnız bırakmadı. Çocukların heyecanına ortak oldu ve fotoğraf çekildi. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinliğe katılım yoğun oldu. Palyaçolar şenliğe renk kattı, minikler oyun parkında eğlenceli saatler geçirdi. Oyunlar ile heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar şenliğin keyfini doyasıya çıkardı. Pamuk şekeri ve mısırla damaklar şenlendi.

Eğlence alanında çocuklarla ve aileleri ile sohbet eden Başkan Zeybek, çocukları okul öncesinde mutlu etmek istediklerini belirterek, "2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak istedik. Bizim en büyük mutluluğumuz yavrularımızın gülümsemesi. Etkinliğe ilgi oldukça yoğun. Farklı mahallelerde de etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)