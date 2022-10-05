Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı görev tanımı nedir, Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı ne iş yapar, Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı Tanımı;

__

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı Maaşları

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.34

Meslek Adı :

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk üst giysilerinin (çocuk etekleri, çocuk pantolonları, erkek jean pantolonu, çocuk bluz, gömlek, elbise) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Giysi için ölçü almak,

d) Kesim yapmak,

e) Giyside süsleme yapmak,

f) Ütüleme yapmak,

g) Çocuk etek, pantolan, Jean pantolon, bluz, gömlek, elbise kalıpları hazırlamak,

h) Çocuk etek, pantolan, Jean pantolon, bluz, gömlek, elbise üretmek,

i) Otomatta İlik Açmak, Düğme Dikmek,

j) Reçme dikişi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?