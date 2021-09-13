Çocuk vakalarda artış var: Önceki döneme göre daha ağır geçiriyorlar!

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, yaptığı açıklamada, delta varyantının çıkmasıyla birlikte çocukların salgından daha fazla etkilendiğini belirtti.

Çocuklardaki vaka sayılarında çok fazla artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Daha önceleri çocuklar virüsten çok daha az etkilenirlerdi. Özellikle pandeminin başlangıcında ve sonrasında ama delta varyantı çıktıktan sonra çocuklarda da erişkinler kadar fazla olmasa da önceki çocuk vakalarına göre çok fazla artış var. Çocuklar bu durumu daha önceki döneme göre maalesef daha ağır geçiriyorlar. Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere kadar çıktı. Çocuk vakalarda ciddi bir artış görüyoruz ve artık ne yazıkki çocuklarda ciddi semptomlar gözlenebiliyor" diye konuştu.

"12 YAŞ ÜSTÜNE MUTLAKA AŞI YAPTIRIN"

Velileri uyaran Binnaz Çelik, "Aşı yaşı 12 'ye kadar düştü. 12 yaş üzeri olan olan çocuklarınıza mutlaka aşı yaptırın. Aşıdan korkmaktansa, Covid-19 semptomlarının geliştirdiği sonuçlardan korkmak daha önemli. Semptomların etkileri çok ciddi ve bu yüzden hastaneye yatışlar oluşabiliyor. Çocuklarına maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitim vermeleri gerektiğini, buna çok dikkat etmeleri konusunda her gün uyarı yapmaları gerekiyor. Ebeveynlerimiz lütfen şu an için 12 yaş üzerindeki çocuklarını aşılatsınlar" dedi.