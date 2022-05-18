Çocukken istismara uğradığı şahsı öldürmüştü Bugün yargılanmasına başlandı

8 Ekim 2021 yılında Kocaeli Gölcük ilçesinin Değirmendere Yalı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, olay günü aynı evde bulunan K.C. ile Ramazan Çar (47) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmada K.C., evindeki tüfek ile Ramazan Çar’a ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden K.C. tarafından sokak ortasında başından vuruldu. Ramazan Çar hayatını kaybederken, K.C. ise tutuklandı.

Sanık, verdiği ifadesinde, maktulün kendisine çocukken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. "Ramazan Çar bizim köylümüz olur. Ben 6-7 yaşlarındayken köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Ben bu olaydan kimseye bahsetmedim. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu, uyuşturucu bataklığına düştüm" ifadelerini kullanmıştı.

ALKOL VE SİGARANIN ETSİYLE OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık K.C.'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Ramazan Çar’ın ailesi ve tutuklu sanık katıldı.

K.C. savunmasında "İlk ifademde, 'maktulü 2 yıl önce öldürmeye karar verdiğim' söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü ifade verdiğimde uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Bunu 2 yıldır düşünüyor olsaydım şu ana kadar çok kez yapardım. Olay günü 500 TL vererek esrar aldım ve eve giderek içmeye başladım. Gün içerisinde uyuşturucu ve içki içtim. Bu süre zarfında kahveye de gittim. Orada Ramazan Çar ile karşılaşınca eve geri döndüm, o da peşimden geldi." dedi. Çocukken kendisine yapılan cinsel istismarın aklından çıkmadığını maktulün evine geldikten sonra söylediği sözleri kaldıramadığı için alkol ve sigaranın da etkisiyle bu olayın gerçekleştiğini söyledi.

"BENİM EŞİM BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK İNSAN DEĞİLDİR"

K.C.'den şikayetçi olan Ramazan Çar’ın eşi Huriye Çar, "Ben istismar olayından haberdar değilim. Bu olayla ilgili bilgim olsaydı tepkimi gösterirdim. Ancak benim eşim böyle bir şey yapacak insan değildir. Eşim işten çıkarak kahveye gidiyor, sanık ise onu eve çağırarak silahla vurup öldürüyor. Adaletinize güveniyorum, sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. (İHA)