Çocuklar aileleriyle birlikte tiyatronun keyfini çıkardı

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen "Ali Babanın Çiftliği" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklar için organize edilen tiyatro gösterisine çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro oyunu sonunda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 20 mahalleye yapacakları evlerde çocuk sinema ve tiyatrosunun olacağını belirtti.

Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen "Ali Babanın Çiftliği" isimli oyun çocukların ve ailelerin izlenimine sunuldu. Ailelerin ve çocuklarının yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar yaşandı.

Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterisinin ardından konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Önümüzde ki haftadan itibaren değerli sanatçımız, tiyatrocumuz Mehmet Tahir İkiler Beyefendi'nin çok güzel tiyatrolarıyla belki iki gün belki hafta sonları günde iki seans şeklinde tiyatrolarımız devam edecek. Sizin bu çok değerli çocuklarımız ve sizin ilginiz karşısında biz tiyatro çalışmalarımızı hızla değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde de yapacağımız mahalle evlerinde alt katı her mahallede 20 mahallemizde mahalle evi yapıyoruz. Alt katı çocuk sinema ve tiyatrosu olacak. Her mahallede çocuk sinema ve tiyatrosu şeklinde bundan sonra projelerimiz devam ediyor. İnşallah bütün mahallelerde de bu çalışmaları devam ettireceğiz. Hocamla beraber o zaman eğitimlerimize çok kısa zamanda başlıyoruz" dedi.

Tiyatro gösterimi toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA