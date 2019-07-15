Çocuklar ‘Birlik ve Kardeşlik’ pikniğinde buluştu

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de sıra dışı bir etkinliğe imza atıldı. Başkan Yavaş yaklaşık bin 500 çocukla beraber piknik yaptı.

Şehitlik ziyareti ve Şerif Paşa Camii'nde Mevli-di Şerif okunmasının ardından bin beş yüze yakın çocuk ve şehit ailelere 15 Temmuz Birlik ve Kardeşlik pikniğinde bir araya geldi. Piknik organizasyonuna katılan çocuklar şehit ailelerini ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı. Türk bayrakları ile oluşturulan çocuk koridoru arasından piknik alanına giren şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Türk bayrakları ile piknik alanında adeta görsel şölen oluştu. Çocuklar şehitler için Kur'an-ı kerim okudu, minik eller birlik beraberliğin daim olması için semaya açıldı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara köfte ekmek, ayran ikram edildi.

Piknik alanında oluşturulan 15 Temmuz resim sergisi ile 15 Temmuz'da yaşananlar ve demokrasi nöbetlerine ait kareler de ziyaretçiye açıldı. Çocuklara resimler, konuşmalar ve görsel afişlerle 15 Temmuz'un önemi anlatıldı. 15 Temmuz'un asla unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir hadi olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "15 Temmuz bu memleketin geleceğine kasteden tarihin en büyük dönüm noktalarındandır. Bizler de 15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız. Sındırgı Belediyesi olarak yaptığımız etkinliklerle gelecek neslimizin bu olayın ne kadar vahim olduğunu öğrenebilmesi için bugün çocuklarımızla birlikteyiz. Onlara piknik düzenledik. Burada vatan için, memleket için, davası için ülke için şehit olan bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gelecek neslimiz uyanık olacak ve asla onlara boyun eğmeyecek" dedi.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ise, "Hem 15 Temmuz gününü yaşatmak adına bir piknik organizasyonu organize ettik. Amacımız tabi 15 Temmuz günü öğrencilerin de bu teşebbüsü bu darbe teşebbüsünü unutmamalarını sağlamak. Geleceğe bir emanet olarak çocuklarımıza bunu aşılamaktı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emanet onlarındır. Allah bir daha bu günleri tekrar yaşatmasın. Ancak biliyoruz ki olursa emanetin sahibi asıl gençlerimiz buradadır. Biz o emaneti bugün kendilerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

Piknik organizasyonuna katılan çocuklar ise 15 Temmuz'un kendilerine vatan, bayrak için canı veren şehitleri hatırlattığını belirterek, "Bize düşen görev, daha çok çalışmak vatana millete daha bağlı bireyler olmaktır" dedi.

Yaklaşık bin 500 çocuğun katıldığı piknik organizasyonuna Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kaymakam Zafer Oktay, protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İHA