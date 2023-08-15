Çocuklar bu pistte trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan trafik eğitim pisti ile çocuklar eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğreniyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın gençlere ve çocuklara verdiği önem ilçede projelere dönüşüyor. Semt sahaları, amatör spor tesisleri ve ücretsiz servis imkanının yanı sıra çocuklara trafik bilincinin öğretilmesi amacıyla trafik eğitim pisti tamamlanarak hizmete sunuldu. Cevizdere Binicilik Tesisleri yanında bulunan piste gelen çocuklar eğlenceli zaman geçirirken, trafik kurallarını da öğreniyor. Eğitim ve öğretim dönemi dışında da çocuklara kapılarını açan pistte akülü araçlara binen çocuklar, trafik işaretleri ve sinyalizasyonlarla trafik kurallarını öğreniyor. Trafik eğitim pistinde ayrıca öğrenci otobüsü konseptinde oluşturulan alanda eğitici filmler de çocukların beğenisine sunuluyor.

ÖĞRENMENİN YANI SIRA DOYASIYA EĞLENİYORLAR

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı çocuk eğitim pistinin önemine dikkat çekerek, "Trafikte istenmeyen olaylar ve kazalar meydana gelebiliyor. Yaşanan kazaların büyük bir bölümü kural hatası ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ünye Belediyesi olarak trafik kurallarının öğrenilmesinin küçük yaşta daha etkili olacağını düşünerek hazırladığımız projemizi hayata geçirdik. Bu pistimizde çocuklarımız eğitmen gözetiminde trafik kurallarını öğrenerek uygulayacak. Eğitim öğretim yılı içerisinde okullarımız gruplar halinde gelerek bu pisti kullanacak. Tatilde olan çocuklarımız aileleriyle birlikte bu alanı kullanarak keyifli vakit geçiriyor. Biz çocuklarımızı seviyor, geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Projemiz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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Hayata geçirilen projede çocuk parkı, fitness alanı, kamelyalar, yürüyüş yolu, minyatür yapılar, üst geçit ve trafik işaretlerinin yer altığı pist bulunuyor.

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