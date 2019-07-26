Çocuklar buldukları cüzdanı belediyeye teslim etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklar yolda buldukları cüzdanı belediyeye götürerek teslim etti.

Belediyeye teslim edilen cüzdanın içindeki kimlikten sahibi belirlendi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, cüzdanı bularak belediyeye getiren çocukları bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Çocuklara güzel ahlakı öğretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk, "Çocuklarımız örnek bir davranışa imza atmışlardır. Öncelikle ailelerini kutluyorum. Böyle güzel ahlaklı çocuklar yetiştirdikleri için. Bu çocuklarımızın davranışları herkese örnek olmalı" dedi.

Daha sonra cüzdanın sahibine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA