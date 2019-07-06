Çocuklar çikolata etkinliğinde doyasıya eğlendi

ANKARA'da Mirabelle Fırın ve Mutfak tarafından düzenlenen etkinlikte çikolata yapım uzmanı Cankız Çirkin, çocuklara çikolata yapımını anlattı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çocuklar Cankız Çirkin'in masalsı anlatımıyla çikolatanın tarihine yolculuk yaparken, çikolata yapımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda kendi yaptıkları çikolataları kalıplara döken çocuklar, çikolatanın üretim yolculuğuna da tanıklık etti. Etkinlikte çocuklarına eşlik eden aileler, keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, Mirabelle Fırın ve Mutfak'ın kendilerini çok iyi ağırladığını söyledi.

Mirabelle Fırın ve Mutfak yetkilisi Öznur Altunbilek, bu etkinliklerle müşterilerine birbirinden farklı ve lezzetli yemek hizmeti sunduklarını kaydetti. Öznur Altunbilek, restoranın konforlu ve ferah alanını çocuklarıyla birlikte kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileler için sıra dışı bir mekana dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

DHA