Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızı Ayşecan Tatari anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari geçtiğimiz günlerde bebek beklediğin haberiyle gündem olmuştu. Ünlü oyuncu Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.

Ayşecan Tatari 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu giden 3 yılın ardından sevenlerine müjdeli haberi verdi ve 5.5 ay önce bebek beklediklerini duyurdu.

Ünlü çift kısa bir süre önce Bodrum'da yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta da evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift "Yıllar geçiyor. Ben hala bu anda duruyorum" notuyla paylaşımda bulunmuştu.

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Ayşecan Tatari, lise eğitiminden sonra Amerika’da oyunculuk üzerine eğimler almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Tatar Ramazan Sürgün’de isimli film ile geçti. Yıldızının Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Duygu karakteri ile parladı. Annesi oyuncu Aliye Uzunatağan olan Ayşecan Tatari, uzun süre sonra Yılanların Öcü isimli dizi ile kamera karşısına geçti.

Tatar Ramazan Sürgün’de isimli filmde sonra 2000’de Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakterini canlandırdı. Nişanlısından ayrılan Aslı, ev arkadaşı tarafından terk edilip işten de kovulmuştur. Ailesinin nişan töreni için gelmesiyle bir yalan uydurmak zorunda kalır ve hiç tanımadığı Eren isimli bir adamı nişanlısı olarak tanıştırır. Ufak bir yalan sonunda ortaya çıkan romantik komedinin başrollerinde Tardu Flordun, Berna Laçin, Oya Aydoğan, Aliye Uzunatağan ve Ayşen İnci yer aldı. 2002’de ise Çocuklar Duymasın isimli dizide Duygu karakterini canlandırdı.

Dizi, küçük ve modern bir ailede yaşanan komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay ve Ayşecan Tatari yer aldı. Ayşecan Tatari 2004’te ise Çocuklar Duymasın isimli dizinin devamı olan Çocuklar Ne Olacak isimli dizide yer aldı. Dizi bu kez, anne ve babalarının uzun süren yurtdışı gezilerinden dolayı dede ve anneanneleriyle yaşamaya başlamalarını anlatıyor.

Dizinin başrollerinde ise Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Ferdi Akarnur, Zeyno Gönenç ve Ayşen Tekin yer aldı. 2015’te ise Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan Yılanların Öcü isimli dizide yer aldı. Dizi, ailesini kaybettikten sonra amcasının yanına giden Fatma ve kardeşinin köyden İstanbul’ a doğru yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Cemal Toktaş, Hande Soral, Ahmet Varlı, Korel Cezayirli ve Rüçkan Çalışkur yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

Yılanların Öcü-2015

Çocuklar Ne Olacak-2004

Çocuklar Duymasın-2002

Evdeki Yabancı-2000

Tatar Ramazan-1992

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 – Kurt Seyit ve Şura