Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Anne olan Ayşecan Tatari'nin son hali şaşırttı: Eşi de o dizinin yıldızı çıktı

Çocuklar Duymasın dizisi, Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla ve esprili senaryosuyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, uzun yıllar boyunca ekranlarda yer almıştı. Dizide, Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari da büyük bir hayran kitlesine sahipti.

Ünlü oyuncu, 2017 yılında oyuncu Edip Tepeli ile evlenmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çift, 2020 yılında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, sosyal medya hesaplarından sık sık kızının fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçileriyle mutlu aile tablolarını paylaşıyor.

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Çocuklar Duymasın'ın başarısıyla birlikte ününe ün katan Ayşecan Tatari, son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Ayşecan Tatari, Duygu karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kurmuştu. Kardeşi Havuç'la yaptığı atışmaları ve kadınların güçlü varlıklar olduğunu vurgulayan söylemleriyle dikkat çeken oyuncu, televizyon ekranlarında uzun bir süre boyunca yer almıştı. Ancak sonrasında televizyon dünyasından uzak kalan Ayşecan Tatari, mutlu ailesiyle birlikte sosyal medyada varlığını sürdürüyor.

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Çocuklar Duymasın dizisi, yıllar geçmesine rağmen hala sevilen bir yapım olarak anılıyor. Ayşecan Tatari ise, Duygu karakteriyle kazandığı hayran kitlesini koruyor ve sosyal medya hesaplarından takipçileriyle sık sık güncel paylaşımlar yapıyor.

AYŞE TATARİ KİMDİR?





Ayşecan Tatari, 14 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Aliye Uzunatağan'dır. Genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atan Ayşecan Tatari, İstanbul İtalyan Lisesinde eğitim aldıktan sonra televizyon dünyasına adım atmıştır.

2002 yılında başlayan ve 2006 yılına kadar devam eden efsane dizi "Çocuklar Duymasın"da 4 sezon boyunca Duygu karakterine hayat veren Tatari, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Dizideki başarısıyla adından söz ettiren Ayşecan Tatari, daha sonra oyunculuk eğitimi almak için ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Tatari, özel tiyatrolarda çalışarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda da bir süre görev yapan Ayşecan Tatari, son yıllarda televizyon ve sinema dünyasından biraz uzaklaşarak sakin bir hayat sürdürmektedir.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen Tatari, mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çift, 2020 yılının Ekim ayında kızları Ayşe Müjgan'ı kucaklarına almıştır. Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tatari, şimdilerde de kızı Müjgan ile ilgili paylaşımlar yaparak takipçilerinin ilgisini çekmektedir.

Bir süredir setlerden uzak olan Ayşecan Tatari, özel hayatına daha fazla önem vererek sakin bir yaşam sürdürmektedir. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve efsane dizideki rolüyle hafızalarda yer eden Tatari, sevenlerinin gönlünde hala önemli bir yere sahiptir.