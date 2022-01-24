Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı trafik kazası geçirdi! Yaptığı paylaşımla "Helal olsun" dedirtti!

Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan Çocuklar Duymasın dizindeki Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, çareyi sosyal medya hesabından paylaşım yapmakta buldu.

Başına gelen olayı Instagram hesabından paylaşan Karadağlı şu sözlere yer verdi;

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım.."

Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı Pınar Altuğ başta olmak üzere pek çok ünlü isimden geçmiş olsun mesajı yağarken sevenleri ise "Helal olsun" dedi.

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.