Çocuklar, ebeveynlerini KidZania’ya götürüyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, okula dönüş dönemine özel 15-30 Eylül tarihleri arasında aileleri farklı bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

Çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan KidZania İstanbul, okula dönüş dönemine özel olarak 15 - 30 Eylül tarihleri arasında kampanya başlattığını duyurdu. Bu kapsamda, çocuklar aileleriyle birlikte hem indirimlerden faydalanabilecek hem de 67 farklı aktivite alanında 120'den fazla mesleği deneyimleyebilecekler.

Yapılan açıklamaya göre, 1-14 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirirken meslekleri deneyimlediği, üreticiliğini kullanabildiği, arkadaşlar edindiği, öğrenirken doyasıya eğlendiği, dünyanın ilk çocuklar ülkesi KidZania İstanbul'da çocuklar, farklı iş alanlarını tanıma, deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatını yakalıyor. Pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar aldıkları eğitim ile önemli görevlere hazırlanıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli pizzalar hazırlıyor. Kampanyada anne-babasını alıp gelen her misafir girişinde bir adet ebeveyn KidZania girişi hediye edilecek. Çocuklar, farklı meslekleri deneyimlerken aileleri çocukların dünyasını birbirinden farklı aktiviteler ile keşfedecekler.

Ebeveynler giriş biletlerini KidZania İstanbul gişelerinden ya da istanbul.kidzania.com/satin-al üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)