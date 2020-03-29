Çocuklar evde gökkuşakları camlarda

DÜZCE (İHA) – Şükran Öney Anaokulu öğrencileri yaptıkları gökkuşakları ile evden dışarı çıkmazkendiğer çocuklara da örnek oluyorlar. Yaptıkları gökkuşaklarını camlarına asan çocuklar dışarıdaki diğer çocuklarında evde kalması için örnek oluyorlar.

Yeni tip korona virüs salgını için alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlar evde kalmaları konusunda çağrılar yapılırken ara verilen eğitim ile öğrenciler ve eğitimcilerde evlerinde kendilerini tecrit ediyorlar. Bu sayede salgının Türkiye'de fazla can kaybına neden olmadan atlatılması planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü'de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan çocuklarında evde kalması için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında evde kalan ve dışarı çıkmayan çocuklar, yaptıkları gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarına asıyorlar. Bu sayede çocukların evde kalması ve bu resimleri gören ebeveynlerinde çocuklarını dışarı çıkartmamaları, dışarıdaki diğer çocuklarında evlerinde kalmaları sağlanıyor.

Kampanya kapsamında Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri de evlerinde yaptıkları gökkuşaklarını evlerinin camlarına asarak diğer yaşıtlarına örnek oluyor. Hem yaptıkları gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarına asan Şükran Öney Anaokulu öğrencisi minikler, yaptıkları ve camlarına astıkları gökkuşağı resimleriyle fotoğrafta çektiren minik öğrenciler fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Böylece farkındalık oluşturan minikler sayesinde onlarca çocukta evlerinde kalarak dışarı çıkmıyor.

Kaynak: İHA