Çocuklar, Haliliye Belediyesi ile resim yapmayı öğreniyor

Haliliye Belediyesi tarafından yaz kursları kapsamında açılan resim kursuna, çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, hem çizim tekniklerini öğreniyor hem de hayallerini kağıda yansıtıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile çocukların yaz aylarında eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 23 farklı branşta yaz kursu açtı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde uzman usta öğretici Veysi Kaya tarafından verilen resim kursu, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Resim tekniklerini ve boya kullanma tekniklerini öğrenen çocuklar, hayallerini kağıda yansıtıyor.

Yaz ayları boyunca hafta sonu devam edecek resim kurslarına katılan çocuklar ve velileri, sunulan imkandan dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA