Çocuklar hayallerini kodladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçen Okul Destek Projesi kapsamında sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Robotik Kodlama eğitimi meyvesini verdi.

Robot Kol, çizgi izleyen insansız araç, mayın tankı, mars uzay aracı, boya ölçer, elektronik yaka kartı tasarlayan çocuklar, fuarlarda ilgi odağı olmayı başardılar.

Robotik Kodlama kursuna katılan devlet korumasındaki Sıla Hasret Karadağ, 8. Sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, uzay mars aracını yapmanın çok heyecan verdiğini ifade etti.

İlerde uçak mühendisi olmayı hedeflediğini ifade eden Karadağ, "Amacım devletime ve milletime yararlı bir birey olmak. Uzay araçlarının nasıl yapıldığını öğrenmek, askeri alanda teknoloji kullanımı gibi konular oldukça ilgimi çekiyor. Bu alanda aldığım eğitimle, bilim ve teknoloji alanında daha çok motive oldum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne böylesine önemli bir eğitim gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Kader Kaya ise mayın tarlası aracı bilim konusunda meraklı olduğunu belirterek, mayın tarlası aracı yapmanın farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaya, bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar merakla takip ettiğini belirterek, robotik kodlama kursuyla faklı bir bakış açısı kazandığını söyledi.

Robotik Kodlama Eğitmeni Ömer Çay ise 5 aylık eğitimler sonunda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, Bilim fuarındaki stantlarının fuarda yoğun ilgi gördüğünü ifade etti

Çay, fuara gelenlerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bu anlamlı çalışmasını taktir ettiğini belirterek, bu yöndeki eğitimlerin geleceğin bilim adamlarını yetiştirmede ve ülkemizin geleceğine katkı sunmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kodlama eğitimi almanın tasarım odaklı düşünmeyi teşvik ettiğini, projeyle geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kurum olarak farklı kesimden hedef kitlelere ulaştıklarını belirten İlbaş, "Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Amacımız güçlü Türkiye perspektifinde çocuklarımızın savunma sanayi gibi stratejik alanlarda başarı elde etmesine katkı sağlamak. Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor. Kurum olarak farklı çalışmaları hayata geçirerek, geleceğimiz olan gençlere en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Projemize emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA