Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

Doğada Yaşam Atölyesi AKUT Çocuk Kulübü, Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri ve Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) işbirliğiyle sürdürdüğü eğitim faaliyetlerini tamamladı.

Eskişehir AKUT, her hafta Cumartesi günleri 10-14 yaş gurubundan 55 öğrenciyle toplam 12 haftalık programın 12'nci faaliyetini tamamladı. Programlar kapsamında, ilk 4 hafta AKUT ve sivil toplum kuruluşları, gönüllülük kavramı ve çalışmaları, Türkiye ve dünyadaki afet/acil durumlara neden olan doğa hareketleri, Türkiye'de yaşanmış afetler, Bilim Deney Merkezi'nde deprem simülatöründe uygulamalı depremlerin oluşumu, depremlerden korunma kültürü, deprem öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler çocuklara aktarıldı.

Sonraki haftalarda sırasıyla; Sel ve nedenleri koruma-mücadele yöntemleri, fırtına, kasırga, çığ ve acil durumlar, yangınların sebep olduğu acil durumlar ve yangın tatbikatı, acil ilkyardım müdahale eğitimi ve sedye taşıma teknikleri, doğada ve dağcılıkta kullanılacak düğümlerin tanınması ve öğrenilmesi, ip sistemleri ve ip düğüm yöntemleri, doğa bilinci, doğa şartlarında giyinme ve beslenme, doğada yön bulma ve doğada kaybolunduğunda neler yapılabilir eğitimleriyle birlikte Anıtkabir ziyareti yapıldı.

Son olarak 12'inci hafta programı ise, AKUT Çocuk Kulübü ve gönüllülerle birlikte 15-16 Haziran tarihlerinde Bozdağ Bölgesi Kozlu Bahçe Kamp alanında 2 günlük programla tamamlandı. Kampta iki gün boyunca; doğada iletişim, liderlik, kampçılık hazırlık ve doğa yürüyüşleri ile gerçekleşti.

Kaynak: İHA