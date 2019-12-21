Çocuklar hobi bahçesine fidan dikti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından yürütülen "Hobi Bahçesi Projesi" kapsamında, çocuklar Erdemli'de fidan diktiler.

Proje kapsamında Erdemli'de bulunan çocuk hakları yerleşkesinde fidan diken çocuklar, ayrıca yerleşkede bulunan çeşitli türdeki çiçeklerin de bakımlarını yaptı. Proje kapsamında 10 dönümlük alana narenciye fidanı diktiklerini söyleyen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Hava koşulları uygun oldukça çocuklarımızı toprakla ve yeşille buluşturacağız. Çocuk Hakları Komitesi olarak, her çocuğumuzun çevreye ve doğaya sevgisini geliştirmek için faaliyetlerimize tüm çocuklarımızın katılmasını hedefliyoruz. Çocukluğunda çevreyle, doğayla ve canlılarla tanışan çocuklarımız gelecekte ülkemizin güzel bir ülke olması içinde çalışacaklardır. Çocuklarımız hem geziyorlar hem eğleniyorlar hem de eğitim alıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA