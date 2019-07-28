Çocuklar İbi ve Tosi ile eğlendi

SAMSUN (İHA) – Sevilen çizgi film karakterleri İbi ve Tosi, Samsunlu çocukları doyasıya eğlendirdi.

Çizgi film karakterleri İbi ve Tosi, Samsunlu çocuklarla Pizza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde buluştu. Çocukların yaz tatilini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için bir dizi program hazırlayan Piazza, minik ziyaretçilerine, bugüne kadar sadece televizyon ekranlarından izleyebildikleri İbi ve Tosi ile tanışma fırsatı sundu.

Enerji dolu, zeki ve hayalperest İbi ile kitap okumayı ve dans etmeyi çok seven Tosi'nin başından geçen maceraları konu eden sahne gösterisi, iki gün boyunca çocuklara unutulmaz tatil anıları yaşattı. Hem öğrenip hem eğlenen çocukları aileleri de cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Hafta sonu boyunca 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans halinde gerçekleştirilen etkinlik, minikler kadar ebeveynlerinin de ilgisini çekti. Zaman zaman düşündüren bazen de minikleri kahkahalara boğan İbi ve Tosi'nin eğlence dolu serüvenine, Piazza Club üyelik formunu dolduran ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katıldı.

Kaynak: İHA