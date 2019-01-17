Çocuklar için Akıl Zeka Oyunları tatilde de devam edecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, yarıyıl tatilinde de Akıl Zeka Oyunlarına devam edileceğinin müjdesini verdi.

Çocukların çok sevdiği, zeka gelişimlerine katkı sağlayan Akıl ve Zeka Oyunlarının Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde ücretsiz oynanabiliyor. Oyunlara katılmak için 08504505959 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıp gün belirlenmesi gerekiyor.

Oyunlara sınıfça da katılabiliyorlar

Bireysel olarak oyunlara katılımın yanı sıra öğrencilerin sınıfça da oyunlara katılabileceği belirtilirken Trakya'nın en büyük oluşumu olan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün sürprizlerinin de devam edeceği belirtildi.

Birbirinden eğlenceli onlarca oyun çocukları bekliyor

5 yaş üzeri çocuklara yönelik Skippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux Oyunu, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knigt Meves, Kulami, One Up ve Pentago oyunları Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde çocukları bekliyor.

Kaynak: İHA