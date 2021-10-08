Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

Gıda ürünlerinde çokça kullanılan titanyum dioksit (E171) katkı maddesini Avrupa Birliği (AB) 2022 senesinde yasaklayacak.

AB üyesi ülkelerin gelecek yılın başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verecekleri; AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides tarafından açıklandı.

SAKIZ, ÇORBA,ET SUYU VE DAHA BİRÇOK ÜRÜNDE BULUNUYOR

Yapılan açıklamada titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak bu maddenin kullanıldığı belirtildi. Alınan kararın Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüş çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

2022 YILI BAŞINDA YASAK DEVREYE GİRİYOR

Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi'nin itiraz etmemesi halinde söz konusu yasak 2022 yılı başında devreye girecek.

ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR TEHLİKESİNİ GÖSTERİYOR

Bazı bilim insanları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor. Gerçekleştirilen türlü araştırmalar da titanyum dioksitin anne tarafından karnındaki bebeğe geçebildiğini gösterdiğini söylüyor. Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu yaptığı ifade ediliyor.

Fransa'da geçen yıl titanyum dioksitin kullanımı yasaklanmıştı.