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Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

Anneden fetusa geçebilen, çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu yapan renklendirici E171 maddesi titanyum dioksit Avrupa Birliği'nde 2022 yılında yasaklanacak. Türkiye'de sakızdan et suyuna birçok gıdada kullanımı sürüyor.

Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

Gıda ürünlerinde çokça kullanılan titanyum dioksit (E171) katkı maddesini Avrupa Birliği (AB) 2022 senesinde yasaklayacak.

AB üyesi ülkelerin gelecek yılın başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verecekleri; AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides tarafından açıklandı.

Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

SAKIZ, ÇORBA,ET SUYU VE DAHA BİRÇOK ÜRÜNDE BULUNUYOR

Yapılan açıklamada titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak bu maddenin kullanıldığı belirtildi. Alınan kararın Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüş çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi. 

Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

2022 YILI BAŞINDA YASAK DEVREYE GİRİYOR

Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi'nin itiraz etmemesi halinde söz konusu yasak 2022 yılı başında devreye girecek.

Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR TEHLİKESİNİ GÖSTERİYOR

Bazı bilim insanları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor. Gerçekleştirilen türlü araştırmalar da titanyum dioksitin anne tarafından karnındaki bebeğe geçebildiğini gösterdiğini söylüyor. Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu yaptığı ifade ediliyor.

Çocuklar için birçok sağlık sorununa yol açan E171 AB tarafından yasaklanıyor. Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor

Fransa'da geçen yıl titanyum dioksitin kullanımı yasaklanmıştı.

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