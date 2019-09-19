Çocuklar için organik oyuncak ürettiler

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) Akşam Sanat Okulunca (ASO) açılan kursta, "Amigurumi" adı verilen teknikle çizgi film karakterlerinden de esinlenerek çocuklar için organik oyuncaklar üretildi.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Fatma Demirdal tarafından "Yaz Kursları" kapsamında Şehit Ali Yılmaz Borsa İlkokulunda açılan Şiş örgü (amigurumi) kursunun dönem sonu sergisi yapılan görkemli törenle açıldı. Serginin açılış törenine Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Niyazi Karadem, Müdür Yardımcıları Abdullah Uygun, Emine Çınar ve Yusuf Özcan, Usta Öğretici Fatma Demirdal, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kursun açılış kurdelası, Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Niyazi Karadem tarafından kesildi. Açılışın ardından davetliler kursu gezerek sergilenen ürünlerle incelediler. Kursun Usta Öğretici Eğitmeni Fatma Demirdal, "Oyuncaklarımız tamamen doğaldır. Diğer bir deyişle antibakteriyel ve kanserojen madde içermeyen iplerle oyuncak bebek ve çizgi film karakterli oyuncaklar ürettik. Kursiyerlerimiz bu sayede hem kendi ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de çocuklar sağlıklı oyuncaklarla oynuyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Niyazi Karadem de "Bu kursta kursiyerlerimiz "Amigurumi" örgü tekniğiyle oyuncaklar yapmasını öğrendiler ve ürettiler. Böylece, kursiyer bayanlarımız hem boş zamanlarını en iyi değerlendirme imkanı buldular hem de ekonomik hayata katkı sağladılar. Emeklerine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: İHA