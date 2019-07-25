Çocuklar kaleci oldu, belediye başkanı penaltı attı

Erzincan'da düzenlenen Yaz Okulları etkinliğinde çocuklar kaleci oldu, Belediye Başkanı Bekir Aksun penaltı atışı yaptı.

Erzincan Belediyesince hizmete sunulan Yaz Okullarında 260 çocuk, tiyatro, halk oyunları, gençlik korosu, bağlama, piyano- org, atıcılık, futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 9 branşta eğitim gördü.

Uzman kurs hocaları tarafından sosyal faaliyetlerde eğitilen çocuklar düzenlenen törende Belediye Başkanı Bekir Aksun'u coşkuyla karşıladı.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Yaz Okulu münasebetiyle müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bu kurslarda kursiyerlerin yaptıkları hizmetleri sizinle paylaşmak, gelecekte daha güzel, daha anlamlı, daha yaşanabilir bir Erzincan'ı imar ve inşa edebilmek içindir. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 9 kolda kursiyerlerimizin ve kendi iç bünyemizde olan kursiyerlerle etkinlikler düzenledik. Yaz Okulunda 260'a yakın öğrencimiz burada kurs görmekte. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz, hep birlikte planlarken bu yaz tatili içerisinde 60 günlük süre içerisinde 9 ayrı branşta etkinlikler yapıyoruz. Farkındalık için şapka tişört yapmışlar. Biz çocuklarımız için ne yapabiliriz. Bunu hep düşünüyoruz. Erzincan Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanında olacağız. Çocuklarımız mutlaka bize emanet olacak. Okuldan arta kalan zamanlarında öğrencilerimiz için bir takım etkinlikler yine düzenleyeceğiz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aksun, çocuklara şapka ve tişört hediye etti.

Etkinlik kapsamında Yaz Okulunda bağlama öğrenen çocuklar sazın teline vurarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Program çocukların kaleye geçmesi ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un penaltı atışı yapmasıyla sona erdi.

3 penaltı atışı yapan Başkan Aksun, birini gole çevirirken 2 atışını kaledeki çocuklar kurtardı.

Kaynak: İHA