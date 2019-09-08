Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı. Harçlıklarını biriktirip kedilere süt alan çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, geçtiğimiz günlerde otomobilin çarpması sonucu ölen anne kedinin 3 yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediler için harçlıklarını harcayarak süt alan çocuklar yine kendi imkanlarıyla moloz ve parke taşlarıyla yavru kedilere yuva yaptı. Kedilere sahip çıkan 6 çocuktan biri olan 8 yaşındaki Cemal Yasir Yıldırım kediler için belediye başkanından yardım istediklerini belirterek şunları söyledi: "Anne kedi, kaza sonucunda hayatını kaybetti. 3 tane yavrusu vardı. Biz de onlara sahip çıktık ve yuva yaptık. Her gün sütle besliyoruz. Ama bizim yaptığımız yuva korunaklı değil. Belediye başkanımızdan yavru kediler için yuva istiyoruz" dedi.

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DHA