Çocuklar Sanat Sokağında buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek atölyelere dönüştürülen Sanat Sokağı'nda bu kez farklı bir projeyle tüm çocuklar aynı adreste buluşturuluyor.

Faaliyete geçtiğinden bu yana bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar, ney, mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme gibi birçok sanat alanında 7'den 70'e tüm sanatseverlere yönelik kurslar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanat sokağında bu kez özellikle ilkokul çağındaki çocukları ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 13 ilçenin tümünde yer alan ilkokullar sanat sokağına davet edilerek, çocuklara buradaki faaliyetler aktarılıyor. Her gün farklı bir okulun davet edildiği sanat sokağındaki etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de çocuklarla birlikte eğitimlere katılarak uygulamayı yerinde takip etti.

"Her zaman eğitime ve sanata önem verdik"

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ve Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek'in eşlik ettiği Belediye Başkanı Çiftçi, tüm dersliklere katılım sağlayarak çocuklarla sohbet etti. Gençlere eğitimin önemini aktararak kitap okunması yönünde nasihatlerde bulunan Çiftçi, ardından yaptığı değerlendirmesinde Sanat Sokağının her geçen gün daha da fonksiyon kazandığını söyledi. Tüm Şanlıurfa halkını Sanat Sokağına davet eden Çiftçi, "İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol çerçevesinde 13 ilçenin tümünden özellikle ilkokul çağında her gün farklı bir okulun öğrencilerini Sanat Sokağında ağırlıyoruz. Burada da uzun yıllardan beri kültürümüzde yer alan sanatlarımız çocuklarımıza aşılatılıyor. Biz her zaman eğitime önem verdik. Eğitimi sadece Milli Eğitim anlamında beklemek doğru değil. Bizler de yerel yöneticiler olarak eğitime gerekli önemi vermeye çalışıyoruz. Projemiz uzun solukludur. Birçok yetenek bu proje sayesinde ortaya çıkacaktır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı.

Çiftçi daha sonra çocuklarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA