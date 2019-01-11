Çocuklar SASKİ tesisini gezdi

Akyazı SGM öğrencileri SASKİ tarafından şehir kazandırılan ADASU HES'i ziyaret ederek hidroelektrik santralinin işleyişini yerinde görme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehre kazandırılan tesisler misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, Türkiye'de bir yerel idare tarafından hayata geçirilen ilk hidroelektrik santrali projesi olan ADASU HES'i ziyaret ettiler. SASKİ'nin uzman personellerinden bilgiler alarak suyun enerjisiyle elektriğin nasıl üretildiğini ve ADASU HES'in Sakarya'ya sağladığı katkıları öğrenen öğrenciler gördükleri yeniliklere büyük ilgi gösterdiler.

"Çok yönlü eğitim"

Gezinin ardından açıklamalarda bulunan Akyazı SGM Koordinatörü Hatice Kübra Yazaroğlu, "Çok faydalı bir gezi gerçekleştirdik. Tesis gezisi öncesi bir eğitim sunumu hazırlanması ve bu sunum üzerine uygulamalı bir şekilde tesisin görülmesi çocukların daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Çocuklar çok yönlü eğitiliyorlar ve çok yönlü kazanımlar sağlamaları gerekiyor. Bu noktada biz eğitimciler olarak çocukların çok yönlü eğitimine katkı sağlamak için bu gezi atölyelerini düzenliyoruz. Bizim için de bir nevi atölye çalışması oldu. Dünya Tasarruf Günü'ne yönelik bir proje üzerine çocuklarımızı hidroelektrik santrali ile tanıştırdık. SASKİ de bu konuda bize destek sağladı. Kendilerine ilgileri ve bu geziyi düzenlememize olanak sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Pozitif yönü çok olan bir gezi"

Akyazı SGM Drama Öğretmeni Selin Zeyrek ise yaptığı açıklamada, "Daha önceleri de SASKİ ile işbirliği içerisinde başka programlar ve bir eğitim semineri düzenlemiştik. Bugün de pozitif yönü çok olan bir gezi gerçekleştirdik. Şu ana kadar birlikte yaptığımız tüm işler çocuklarımıza büyük katkı sağladı. Gayet iyi bir etkinlik oldu ve çocuklar da mutlu bir şekilde ayrıldı. Eğitim metodu yönünden öncelikle çocukların anlayabileceği bir sunumla konuya ilişkin bilgiler vermek ve hemen ardından bu teorik bilgileri uygulama üzerinden göstermek çok iyi bir yöntemdi. Diğer SASKİ tesislerini de en kısa süre içerisinde ziyaret etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA