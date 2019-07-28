Çocuklar sokak hayvanları için yuva yaptı

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Atölyeler projesinde Zeytinköy Destek Eğitim Kursu'na devam eden 56 öğrenci, sokak hayvanları için evler tasarlayıp yaptı. Öğrenciler, yaptıkları yuvaları ihtiyaç olan noktalara yerleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi ve Aktiffelsefe Kültür Derneği'nin gönüllü üyelerden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA işbirliğiyle başladığı Çevreci Atölyeler projesi devam ediyor. Belediyenin Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklarda çevre bilincinin oluşmasının yanı sıra birlikte iş yapma, paylaşma, yardımlaşma ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

İlk olarak sıvı sabun yapımıyla başlayan atölye çalışmasında ikinci ders kedi ve köpek evi yapımına ayrıldı. GEA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beşparmak ve GEA Antalya Ekoloji Sorumlusu Hatice Balıkçıoğlu tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasına 56 öğrenci katıldı. Kedi köpek evi yapımında gerekli olan malzemelerin, yapım aşamalarının ve dikkat edilmesi gereken noktaların anlatıldığı atölyede öğrenciler gruplara ayrılarak kediler ve köpekler için evler yaptı. Çalışmada sokak hayvanlarının yaşam koşulları ve onlar için yapabilecekler konusunda da bilgiler aktarılırken yapılan 4 yuvanın ihtiyaç olan bölgelere yerleştirilmesine de karar verildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Atölyeleri pazar filesi ve kuş yuvası yapımı çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: İHA